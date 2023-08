Homem usando tornozeleira eletrônica furta bicicleta com filho de 2 anos no colo; veja o vídeo

Câmeras de segurança localizadas em uma quadra comercial na região do Itapoã, no Distrito Federal, filmaram o momento em que um homem de 23 anos furta uma bicicleta enquanto segurava o filho de apenas dois anos no colo. O caso aconteceu na segunda-feira (14) e o homem foi preso nesta terça-feira (15), após ter sido identificado pela polícia.

As imgens mostram o suspeito em frente a loja com o bebê nos braços. Ele olha para dentro de um estabelecimento, de onde saíram duas mulheres, e depois pega, com uma das mãos, a bicicleta que estava perto da calçada, enquanto segurava a criança com a outra mão.

De acordo com a Polícia Civil, ele afirmou que o menino que segurava era seu filho, de dois anos de idade. A mãe da criança afirmou aos policiais desconhecer o crime praticado pelo ex-companheiro. O Conselho Tutelar foi notificado.

Delegada-chefe da 6ª DP, Iris Helena informou que o homem possui passagens por porte de arma, roubo e tentativa de latrocínio em março deste ano. Quando furtou a bicicleta, ele usava uma tornozeleira eletrônica. Após mais esse crime, o homem foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.