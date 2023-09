Suspeito de furto é detido por moradores e entregue à PM em Parauapebas

Kione Aguiar Santos Cantanhede foi detido, nesta sexta-feira (29), por moradores da rua Rio Branco, no bairro Beira Rio, em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele é suspeito de praticar furtos na área localizada próximo do Terminal Rodoviário.

VEJA MAIS

A população acionou a Polícia Militar e, quando os agentes chegaram ao local, encontraram o suspeito com vários ferimentos no rosto e em outras partes do corpo. Moradores que o mantiveram detido explicaram que, ao tentar fugir, de bicicleta, Kione Aguiar colidiu com um carro que estava parado e foi arremessado ao chão, como publicou o site Zé Dudu.

Após ter sido atendido no Hospital Municipal de Parauapebas, o homem foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, de Parauapebas, por uma guarnição da Polícia Militar.