Homem é preso por suspeita de estupro da própria filha em São Sebastião da Boa Vista

Um homem foi preso na última quarta-feira (27), em São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó, sob a suspeita de ter estuprado a própria filha, de 15 anos, completados recentemente. O pai da adolescente é apontado não só pelo abuso cometido contra vulnerável, como por manter um relacionamento amoroso com a menina, que teria engravidado dele. As informações são do portal Notícia Marajó.

Informações preliminares repassadas por autoridades policiais da região dão conta de que o Conselho Tutelar do município foi o primeiro a tomar conhecimento do caso e, a partir disso, ter comunicado a Polícia Militar. O suspeito foi preso por uma guarnição da PM enviada à sede do Conselho Tutelar em São Sebastião, onde ele estava detido. Depois de ser entregue às autoridades, ele foi encaminhado para a delegacia da região e pode ser indiciado por estupro de vulnerável.

Nenhum dos nomes dos envolvidos no caso - pai e filha - serão divulgados nesta reportagem para preservação da identidade da adolescente, em conformidade com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Redação Integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.