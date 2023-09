Crianças usadas em gravações de estupro para comercialização de vídeos são resgatadas pela PF

Um homem de 20 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (27), suspeito de produzir e distribuir mídias envolvendo estupro de crianças e adolescentes, na região de Canindé (CE). As investigações iniciaram a partir de uma denúncia recebida pela ONG Nacional Center for Missing and Exploited Children (ONG NCMEC) e encaminhada à Polícia Federal.

Até o momento, três vítimas foram identificadas e levadas para fins de acolhimento e investigação.

Segundo as investigações da PF, um outro homem, de 40 anos, estaria envolvido com os crimes e possui uma emissão de mandado de busca e apreensão.

Os investigados podem responder por estupro de vulnerável, produção e disponibilização de mídias envolvendo criança ou adolescente, com penas somadas de até 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados, a partir da análise do material digital apreendido. As investigações continuam.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com