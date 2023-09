Pastor e candidato a conselheiro tutelar é preso acusado de abusar de filha da namorada

Um pastor evangélico, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quarta-feira (20) em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju (SE), acusado de assédio sexual a uma adolescente, que é filha de sua namorada. A informação foi confirmada e divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21). O pastor é, também, assessor parlamentar na Câmara Municipal de Socorro e se candidatou ao Conselho Tutelar do município.

Segundo a PC, o investigado foi preso enquanto dirigia um veículo na avenida João Ribeiro, no bairro Santo Antônio, zona norte de Aracaju. Ao ser abordado, ele estava na companhia de duas mulheres.

"Após dar voz de prisão, o delegado Paulo Márcio determinou que o investigado fosse conduzido à Central de Flagrantes. O telefone celular do suspeito foi apreendido e será encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para realização de perícia e extração de dados”, informou a PC.

A audiência de custódia foi marcada para esta quinta (21), às 8h30, na 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.

O caso

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro (DAGV), onde a adolescente foi ouvida em depoimento, na presença de uma psicóloga.

"Nós constatamos que o assédio teve início há cerca de dois anos, quando o pastor evangélico começou a se relacionar com a mãe da vítima e a dormir ocasionalmente em sua residência, situada no Conjunto João Alves Filho", informou o delegado Paulo Márcio, em entrevista ao portal F5 News.

Ele abordava a adolescente por meio de mensagens no Whatsapp. Segundo a DAGV, o pastor passou a tocar e fazer carícias contra a vontade da menina. "Bem como declarações de amor e pedidos insistentes para que a vítima deixasse a porta do quarto aberta quando fosse dormir", detalhou o delegado.

Ainda de acordo com Paulo Márcio, o pastor costumava apagar as mensagens logo após enviá-las, para que ninguém tivesse conhecimento do caso. "Todavia, algumas das mais comprometedoras foram 'printadas' pela vítima, que denunciou os abusos ao pai no final de julho deste ano. Ao inquérito, também foi anexado um áudio enviado à vítima pelo autor, que reforça o teor dos demais elementos probatórios", informou o delegado.

Em nota, a assessoria de comunicação da Câmara de Nossa Senhora do Socorro informou que o pastor será exonerado do cargo.

Crime de estupro de vulnerável

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), passar a mão no corpo de menor de 14 anos ou cometer qualquer ato libidinoso com intenção de satisfação sexual configura crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)