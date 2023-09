Aborto legal: pelo SUS, menina de 11 anos realiza procedimento após ser estuprada pelo padrasto

Uma menina de apenas 11 anos realizou um procedimento de aborto legal após ser estuprada pelo padrasto, um homem de 54 anos, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a menina deu entrada no hospital com dores e suspeita de apendicite, onde, após exames, foi constatado que ela estava grávida de 10 semanas.

O padrasto foi preso na última quarta-feira (20) sob suspeita de abuso sexual, violência física e psicológica contra a menina há cerca de um ano.

O suspeito foi interrogado e encaminhado para realizar o corpo de delito, sendo levado para o Conjunto Penal de Juazeiro.

Aborto legal

O procedimento é autorizado pela legislação brasileira devendo ser fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em casos onde a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco de vida à gestante ou um diagnóstico de anencefalia do feto.

