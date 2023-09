‘Vida Loka’ morre durante ação policial em Jacundá; comparsa foi preso

Adailson Pereira Neves, conhecido como “Vida Loka”, morreu na última quinta-feira (28), durante uma ação policial de combate ao tráfico de drogas na cidade de Jacundá, no sudeste do Pará. O comparsa dele, Samuel da Silva Pereira, foi preso. De acordo com informações policiais, a ação teve início por volta das 15h, no bairro Boa Esperança.

Na versão da polícia, durante a operação, dois suspeitos de tráfico de drogas, Adailson Neves e Samuel da Silva Pereira, conseguiram fugir para uma área de vegetação.

Ainda segundo a polícia, já durante a noite, denúncias levaram as equipes da Polícia Militar novamente ao local, onde os suspeitos reagiram à abordagem, segundo o site Correio de Carajás. Houve troca de tiros e Adailson Neves acabou ferido, mas não resistiu.

Na posse da dupla, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 38, munições e 157 papelotes de maconha e oxi, além de um aparelho celular e um relógio de pulso. Samuel Pereira foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.