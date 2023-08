Suspeito de tráfico de drogas morre durante ação da polícia no Bengui, em Belém

Um homem identificado apenas como Leonardo morreu nesta terça-feira (15), durante uma ação do 24° Batalhão de Polícia Militar do Pará, no bairro do Bengui, em Belém. Na versão da polícia, o rapaz estaria comercializando drogas e teria reagido à presença dos agentes, que revidaram e acabaram o alvejando a tiros. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros dois suspeitos do mesmo crime continuam foragidos. Ainda segundo a polícia, na ação foram apreendidos armas, munições e entorpecentes.

No relatório policial, os agentes narram que, durante diligências pela avenida Padre Bruno Sechi, um morador abordou a viatura e informou que no final da ponte da invasão do Japonês três suspeitos estariam com arma em punho, comercializando entorpecentes e também coagindo os moradores.

VEJA MAIS

Ainda conforme o relatório, ao chegar no local informado pelo denunciante, a guarnição foi recebida com disparos de arma de fogo. Na sequência, os suspeitos teriam empreendido fuga para uma área de mata. Durante as buscas, os policiais teriam encontrado Leonardo, que teria atirado na direção de um militar, o qual revidou e acabou acertando o rapaz com dois tiros.

Segundo o documento policial, Leonardo foi socorrido ainda com vida para a Unidade de Saúde do Bengui, onde a equipe médica constatou que ele já estava sem vida.

O caso foi registrado na Seccional da Marambaia. Segundo a PM, durante a ação foram apreendidos uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre 22; 24 munições do mesmo calibre intactas e duas deflagradas; além de vasta quantidade de entorpecentes, dentre oxi e cocaína.

Por nota, a Polícia Civil informou que “um homem morreu no hospital após trocar tiros com agentes de segurança no bairro do Bengui. Com ele foram apreendidas uma arma, munições e drogas”.