Morador de Parauapebas e mais dois morrem em ação policial no Maranhão

Um morador de Parauapebas, no sudeste paraense, identificado como Wenderson Aguiar, foi morto na quarta-feira (9), em uma operação da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), que tinha como objetivo interceptar uma quadrilha que pretendia assaltar uma agência bancária em Sítio Novo, a 641 quilômetros da capital São Luís. Na mesma ação, outros dois criminosos não identificados foram mortos. A polícia não informou a naturalidade deles.

A “Operação Práos” foi deflagrada contra a quadrilha especializada em homicídios, extorsão, tráfico de drogas, roubo a banco e a cargas. Os agentes vinham monitorando os integrantes do grupo criminoso e conseguiram localizar os suspeitos.

Durante os trabalhos policiais, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Além disso, um veículo, com placas de Belém, foi apreendido com os criminosos. Segundo a polícia do Maranhão, o automóvel era usado nas ações criminosas.

Após serem baleados, os suspeitos chegaram a ser encaminhados ao Hospital Municipal de Sítio Novo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A ação contou com o apoio da Delegacia Regional de Barra do Corda (MA), Imperatriz (MA), do Centro Tático Aéreo (CTA), da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) e do Centro de Inteligência de Segurança Pública de Imperatriz.