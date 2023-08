Suposto integrante do Comando Vermelho é morto em ação policial em Capanema

Um jovem, identificado apenas como Jean, de idade não revelada, foi morto durante uma ação policial no bairro da Pedreira, em Capanema, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, ele ocupava o cargo de "torre" da facção criminosa Comando Vermelho.

VEJA MAIS

O relato policial da ocorrência diz que, por volta das 13h30, uma equipe da Polícia Militar recebeu pela Agência de Inteligência de Área (AIA) do 11º Batalhão, responsável pelo policiamento no município, uma denúncia de tráfico de drogas em uma casa da na rua Miguel Queiroz. Ao chegarem no local, um rapaz teria saído correndo para os fundos do imóvel, que estava abandonado.

A PM cercou a área e conseguiu entrar pela parte de trás do imóvel. Os militares foram recebidos a tiros e revidaram. O suspeito de atirar contra a polícia era Jean, que, aparentemente, portava uma arma de fogo.

Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município ainda com vida. Mas, algum tempo depois o médico plantonista informou que ele havia morrido.

Dentro da casa onde o suposto confronto ocorreu, os PMs acharam uma faca de mesa, drogas, além da arma que Jean teria usado para atirar contra os militares. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às Polícias Militar e Civil e aguarda retorno.