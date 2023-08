Dupla armada rende vigilante durante assalto em supermercado da Sacramenta

Um vigilante de um supermercado do bairro da Sacramenta foi rendido durante um assalto, registrado na tarde desta terça-feira (15), em Belém. Câmeras de segurança do estabelecimento, que fica na avenida Senador Lemos, filmaram o crime. Até a última atualização desta matéria, não há relatos de feridos ou da prisão dos dois criminosos envolvidos no delito.

Pela filmagem, que foi compartilhada nas redes sociais, é possível ver que, às 13h56, o episódio começa. Um homem de camisa azul corre em direção ao vigilante, já em posse de uma arma de fogo e aponta o armamento para ele. Rapidamente, clientes e outros funcionários tentam fugir do assalto. Alguns conseguem correr, mas outros são abordados pelo segundo envolvido, que também está armado e veste uma camisa da mesma cor do comparsa.

Enquanto isso, o vigilante é dominado por um dos assaltantes com uma arma na cabeça. O outro criminoso chega a dar coronhada na costa de um trabalhador e também em cima de um dos caixas. Os funcionários retiram o dinheiro, colocam dentro de uma sacola e entregam aos criminosos. Depois disso, a dupla foge.

Informações divulgadas em um aplicativo de mensagens instantâneas dizem que os assaltantes levaram a arma do vigilante. No entanto, a polícia ainda não confirmou essa hipótese.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na Seccional da Sacramenta. Diligências seguem para identificar a autoria do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Militar e aguarda retorno.