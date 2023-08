Homem é esfaqueado na costela durante jantar na orla de Itaituba

Um homem conhecido apenas pelo apelido de “Grande” sofreu uma tentativa de homicídio na noite da segunda-feira (17), em um restaurante popular situado na Orla de Itaituba, sudoeste do Pará. Ele estava jantando quando foi atacado com uma faca. O suspeito foi preso, mas, ainda não se sabe qual foi a motivação para o ato. As informações são do Portal Giro.

Testemunhas relataram que a vítima seria conhecida na região por se envolver frequentemente em confusões. Quem presenciou a cena disse que “Grande” foi pego de surpresa enquanto jantava por um indivíduo que não teve o nome revelado.

A polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito nas proximidades do restaurante. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi posteriormente encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para cuidados médicos. O estado dele não foi informado.

Já o autor da agressão foi encaminhado à 19ª Seccional de Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.