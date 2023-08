PM captura sete suspeitos e apreende 10 quilos de maconha em Tucuruí

Sete pessoas foram presas, nesta segunda-feira (14), suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas em Tucuruí, no sudeste do Pará. Ao todo, foram 10 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Militar, em uma ação que se desdobrou em três endereços. Os detidos não tiveram os nomes divulgados. As informações do Correio de Carajás.



Em uma residência do bairro Santa Mônica, os agentes do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) confiscaram uma pequena porção de maconha. No mesmo bairro, a PM chegou a outra apreensão de entorpecente e na prisão em flagrante de suspeitos, o qual não foram revelados quantos, pelo crime.



Já no bairro Alcobaça, onde mais suspeitos foram detidos e mais substâncias ilícitas foram apreendidas. O número de presos neste momento não foi informado. O balanço da operação, que tinha como foco o tráfico de drogas em diferentes fases de preparação, resultou na apreensão de 10 quilos de maconha, celulares, dinheiro e itens utilizados na divisão de porções.

Os envolvidos e a maconha apreendida foram conduzidos à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, onde permanecem à disposição da Justiça.