Homem é encontrado morto com saco na cabeça dentro de casa no Guamá

John Kenedy Gomes Maia, 46 anos, foi encontrado morto com um saco na cabeça, dentro da casa onde morava, na passagem Tucunduba 1, bairro do Guamá, em Belém, na noite desta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência inicialmente, o corpo não apresentava marcas de tiros ou facadas. Próximo do cadáver, que estava jogado ao chão, havia vários travesseiros. A suspeita da polícia é de que John tenha sido morto por asfixia.

Familiares do homem relataram à PM que o celular dele foi roubado. Ainda de acordo com a Polícia Militar, John era homossexual e o crime pode ter sido cometido por alguém com quem ele manteve relações sexuais. O homem já tinha antecedentes criminais e estava respondendo, em liberdade, por estupro de vulnerável. A Polícia Civil, vai investigar o caso, por meio da Divisão de Homicídios.

VEJA MAIS

De acordo com a polícia, Jonh morava com a mãe na residência onde o corpo foi encontrado. Nos últimos dias, a mulher estaria fora de Belém. Familiares, então, acharam estranho o sumiço do homem e uma irmã dele resolveu ir até a residência. Chegando lá, se deparou com o corpo jogado ao chão.

A Polícia Militar foi comunicada do fato e esteve no local, onde constatou a veracidade das informações recebidas. Inicialmente, a PM havia avaliado que o cadáver estava em estado de decomposição, e o crime poderia ter sido cometido havia pelo menos dois dias. Além disso, conforme a PM, John Kenedy apresentava alguns ferimentos pelo corpo.

Essa versão, no entanto, não foi confirmada pela Polícia Científica do Pará. Os peritos analisaram e removeram o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para detalhar a causa e circunstâncias da morte. Dentro do imóvel, a Polícia Científica também coletou elementos que poderão ajudar na identificação da autoria do crime.

“O local já estava prejudicado, porque a família já tin​ha tirado um vestígio importante, que, segundo informações, era um saco que estava no rosto dele. E realmente tinha um saco do lado [do corpo]. Observamos pelos vestígios também que o cadáver estava numa outra posição. Ele estava de costas. A questão de lesões não tinha nenhuma no corpo, bem característico de asfixia mecânica, que é o saco na cabeça. Com relação ao local, não tinha vestígios de luta, de briga. A família diz que sumiu um celular, mas estava tudo arrumadinho”, afirmou o perito José Cordeiro, da Polícia Científica.

“O corpo não estava em estado de putrefação, aparentava, porque no peito e braço ele estava descamando, não estava em estado de putrefação. Na faixa de três horas o tempo de morte dele”, acrescentou.