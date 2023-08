Jovem é encontrado morto a tiros e amarrado no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua

O corpo de um jovem identificado como Samuel Costa, 19 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), na Estrada do Aurá, entre as ruas Dois de Junho e Águas Lindas, no bairro de Águas Brancas, no município de Ananindeua, na Grande Belém. O corpo estava amarrado e com perfurações de arma de fogo. A perícia ainda deve detalhar como exatamente o corpo estava amarrado.

De acordo com policiais militares no local em que o corpo foi encontrado, Samuel estava sumido desde as 17h do último domingo (13). Ele motava na Cidade Nova, em Ananindeua. A peícia constatou 13 tiros no corpo do jovem, A remoção, realizada pela Polícia Científica do Pará, foi realizada por volta das 8h53.