Incêndio atinge casa em Marituba nesta segunda-feira

Um incêndio foi registrado no município de Marituba nesta segunda-feira (14). As primeiras informações indicam que o fogo atingiu uma casa no bairro de Decouville. A oficial do Corpo de Bombeiros de plantão no Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a ocorrência do incêndio.

E, pouco depois das 10 horas, informou que uma equipe da corporação estava no local. E acrescentou que, ainda segundo as informações preliminares, o fogo já havia sido controlado e que não havia vítimas.