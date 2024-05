Adolescente é decapitada em acidente entre moto e caminhonete, em Paragominas

Uma adolescente de 17 anos, identificada como Dayza Castro, morreu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (22/05), no bairro Nagibão, no município de Paragominas, sudeste do Pará. A vítima, que trafegava em uma motocicleta com outra mulher de identidade ainda não divulgada, morreu decapitada no Km 12 da BR 010. As informações iniciais são que o condutor de uma caminhonete estaria trafegando com um pedaço de madeira sobre o veículo e teria causado o sinistro.

Conforme informações da Polícia Militar de Paragominas, ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente, que ocorreu por volta de 19h30. Viaturas estiveram no local realizando o isolamento da área e auxiliando o IML que fez a remoção do corpo. As imagens que circulam nas redes sociais são fortes. Nos vídeos, é possível ver que a cabeça da adolescente, que ainda estava com o capacete de proteção, foi arrancada e caiu às margens da via, há alguns metros onde o corpo dela estava. A moto também aparece na gravação e está destruída devido ao impacto.

Testemunhas relataram que a outra mulher que também estava na moto com a adolescente teve fraturas, mas sobreviveu. Ainda conforme a PM, os agentes foram informados no local que o condutor da caminhonete estaria trafegando com o pedaço de madeira sobre o veículo e, devido a pouca iluminação, as duas mulheres na moto não viram o objeto. No entanto, somente a perícia poderá esclarecer o que ocorreu no local. Não há informação se o motorista do carro foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e não obteve retorno até o fechamento da matéria.