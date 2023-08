Corpo de morador de Parauapebas morto em ação policial no Maranhão é trocado

Os familiares do morador de Parauapebas, Wenderson José Silva Aguiar, tiveram uma infeliz surpresa quando abriram o caixão parente na última sexta-feira (11) ao constatar que o corpo não era do ente querido, mas de outra pessoa. Wenderson foi morto em uma ação policial na manhã da última quarta-feira (9) no município Sítio Novo, no estado do Maranhão.

De acordo com informações do Portal Pebão, o corpo de Wenderson Aguiar foi trocado por Francisco das Chagas da Silva Santana, também morto durante a intervenção no Maranhão, e enviado por engano ao município de Gonçalves Dias. A família de Francisco já estava fazendo o velório quando foi informada sobre o grave erro.

Wenderson Aguiar, Francisco Santana e outro homem foram mortos durante uma ação policial na quarta-feira (9), município Sítio Novo (MA), e os corpos foram removidos para o IML de Imperatriz (MA).

A suspeita é que a troca tenha ocorrido no Hospital Municipal de Sítio Novo, para onde o trio foi levado, mas acabou não resistindo. A familia de Wenderson levou o corpo de Francisco de volta ao IML de Imperatriz onde o engano deverá ser confirmado e desfeito.

RELEMBRE- Wenderson Chagar foi morto em ação policial no Maranhão quando equipes dos órgãos de segurança interceptaram uma quadrilha que pretendia assaltar uma agência bancária no Estado. Os suspeitos foram baleados e encaminhados para o Hospital Municipal de Sítio Novo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.