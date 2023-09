Furtos de cabos elétricos geram transtornos aos moradores de edifício em Belém

Na madrugada da última quarta-feira (27), cabos da fiação elétrica foram furtados e prejudicaram o fornecimento de energia do Edifício Zeneide Vasconcelos, localizado na avenida Tavares Bastos, no bairro Souza, em Belém. Os moradores alegam que é a segunda vez que o local sofre com furtos de cabos no mês de setembro.

Segundo relatos dos moradores, há um grupo rodeando a região, com a utilização de uma carroça para levar os cabos furtados. Os suspeitos estariam quebrando a base dos postes da área para roubar toda a fiação elétrica.

A moradora Heloísa Vasconcelos diz que já foi feito um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso. "Acreditamos que o nosso prédio está sendo vítima de uma quadrilha especializada em roubo de cabeamento", disse. Por conta dos furtos, o edifício ficou sem energia elétrica. Mas o problema já foi solucionado. Entretanto, a rotina dos moradores foram prejudicadas, pois sentem aflição e medo de que ocorram mais furtos na área.

"Me sinto sem chão por ver que nós, lutadores, que trabalhamos honestamente para ter como sobreviver na velhice, estamos à mercê desse tipo de ação de criminosos inescrupulosos e destemidos, tudo por causa da falta de impunidade", lamenta Heloísa.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou, em nota, que realiza rondas periódicas no bairro do Souza e que vai intensificar o patrulhamento. "A população pode auxiliar o trabalho da GMB denunciando qualquer situação. Para isso, basta ligar para 153 ou 190 e a guarnição mais próxima vai ao local", comunicou.

A Polícia Civil informou, por nota, que equipes da Seccional Urbana da Marambaia trabalham para identificar e prender os envolvidos nos crimes.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)