Trabalhador morre ao cair de poste durante manutenção em fios de internet em Parauapebas

Laercio Silva Boais, 22 anos, morreu, na manhã deste sábado (23), enquanto realizava uma manutenção em fios de internet, na avenida Nova Carajás, sexta etapa, bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O jovem levou um choque em um fio de alta tensão, caiu no chão e morreu no local. As informações são do portal Correio de Carajás.

Um médico do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) disse que a morte de Laercio não foi causada pelo choque elétrico, mas pelo traumatismo craniano resultado da queda.

O 2º sargento policial militar Aurélio, falou ao Correio que o rapaz utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante o trabalho, mas que estava incompleto. Ele não estava de luva e nem de capacete, conforme o relato das autoridades. O agente orientou que é necessário ter cuidado na hora de fazer esses serviços, por conta da proximidade dos fios de alta tensão e de internet.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o assunto e aguarda retorno.