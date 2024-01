Quadrilha especializada em furto de veículos é presa em Belém neste domingo

Três homens foram presos em flagrante no final da manhã deste domingo (21), na travessa Lomas Valentinas com a avenida João Paulo II, em Belém, no bairro do Marco. De acordo com as investigações da Polícia Civil (PC), eles integram uma quadrilha especializada em furto de veículos.

A ação ocorreu em parceria com o 2º Batalhão da Polícia Militar. Os homens estavam em um carro modelo HB20 prata quando foram presos. Eles não apresentaram resistência no momento da prisão e nem estavam armados. Ainda conforme a PC, os suspeitos já têm passagens pela polícia - um, inclusive, soma 7 ocorrências por roubo e furto.

O veículo em que os homens estavam era alugado. A PC fez uso de câmeras de monitoramento do entorno dos casos de furto registrados para concluir as investigações. Os agentes também monitoravam o uso de cartões de créditos furtados de vítimas pelos criminosos para chegar à identidade deles.

Um dos casos teria acontecido com um agente público. O objetivo da quadrilha era quebrar os veículos que eram previamente selecionados para tirar os pertences. A PC identificou que o carro usado nos crimes era sempre o mesmo. Após checagem, descobriram que o modelo foi alugado sem análise criminal.

Os agentes buscam por mais vítimas dos criminosos.