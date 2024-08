Motociclista colide com carro e por pouco não é atropelado por um caminhão no bairro do Marco

Um motociclista, identificado apenas como Vitor, sobreviveu a um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (13), na travessa Perebebuí, esquina com a avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Ele colidiu com um carro e quase foi atropelado por um caminhão.

O acidente aconteceu por volta das 15h30. De acordo com a motorista do carro envolvido no acidente, que preferiu não se identificar, Vitor cruzou à sua frente de forma inesperada:

"Eu vinha [pela Perebebuí] normalmente, eu nem estava ao celular. Eu só vi quando ele apareceu já batendo no carro. Eu não vi ele antes, foi um susto", comentou a mulher, que ficou no local do acidente prestando socorro ao motociclista.

VEJA MAIS

Testemunhas do acidente que passavam pelo local contaram que, por pouco, Vitor não foi atropelado por um caminhão na sequência à batida. "Ele voou da moto e caiu na outra faixa. Vinha um caminhão, que conseguiu frear. Ainda chegou a bater nele, mas não passou por cima", disse uma mulher que passava pela travessa Perebebuí, mas parou ao ouvir o barulho da colisão e presenciou o momento.

Outra testemunha, um homem, se admirou de o motociclista ter sobrevivido: "Eu acho que foi por causa da bolsa que ele levava, que fez com que o impacto da batida do caminhão não fosse muito forte", comentou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e Vitor foi levado para receber atendimento médico. Ele permaneceu acordado durante o socorro, mas não conseguia falar. A Polícia Militar do Pará (PMPA) também esteve no local da ocorrência. A motorista do carro envolvido no acidente será conduzida à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.