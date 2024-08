VÍDEO: Moradores filmam onça-pintada dentro de sítio em Moju; animal chegou a rugir

Uma onça-pintada foi filmada por moradores de um sítio localizado na vicinal 2, zona rural do município de Moju, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, as imagens foram feitas durante a madrugada de segunda-feira (12), quando o animal teria se aproximado da residência e uma pessoa que estava na parte de fora do imóvel fez o registro.

No vídeo, a pessoa ilumina com uma lanterna a área onde a onça está. O animal caminha em direção ao mato e chega a rugir por alguns momentos. Apesar do susto, o animal não ataca ou tenta chegar perto da pessoa que está gravando. Depois de caminhar entre alguns troncos de árvores, a onça retorna para dentro do mato.

Conforme os moradores da área, a notícia sobre a onça-pintada assustou algumas pessoas que vivem na região onde o animal foi filmado. Porém, após ter entrado na mata, a onça não foi mais vista. Além disso, não há registros de feridos ou de ataques recentes na localidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, e aguarda o retorno.