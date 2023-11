Pescador é atacado por onça e quase perde as duas mãos em Porto de Moz

Um pescador por pouco não perdeu as duas mãos depois de ser atacado por uma onça, nesta terça-feira (14), na Comunidade do Acari, área ribeirinha Porto de Moz, município localizado no sudoeste do Pará. A vítima e outros dois homens se preparavam para ir pescar quando tudo aconteceu. A onça foi morta.

Segundo o Vale do Xingu, o grupo estava em uma área de mata indo em direção ao rio, acompanhado de cachorros. Os cães teriam alertado a presença de algum animal na área. Um deles teria notado e afugentando o felino. A onça correu para perto de um trapiche, em porto de madeira, e foi perseguida pelos cães.

Um dos homens correu próximo da onça e acabou sendo atacado. O felino mordeu um dos braços e depois o rosto da vítima. O pescador começou a gritar e outro homem atirou na onça. Na sequência, a onça mordeu o outro braço da vítima.

Ao Confirma Notícia, um morador contou que o pescador seguiu atirando e um outro pegou um facão e feriu a onça na barriga. O animal caiu no chão e largou o braço do pescador. A vítima foi levada de canoa até a cidade, sangrando bastante. Ele precisou ser internado na unidade de saúde de Porto de Moz, onde segue em observação.

Ainda conforme a divulgação do caso pelo Confirma Notícia, a direção do hospital, onde a vítima está internada, disse que esse foi o primeiro ataque de onça registrado pelos profissionais de saúde do local em anos.