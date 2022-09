Bióloga é atacada por onça em zoológico; estado de saúde é grave

Uma bióloga foi internada às pressas, nesta sexta-feira (23), após ser atacada por onça em um zoológico. A vítima foi identificada como Elaine Pereira Sampaio. O estado de saúde é grave.

Ainda não há informações oficiais sobre o acidente e nem a motivação do ataque. O caso aconteceu dentro do zoológico Zoo Park da Montanha, em Marechal Floriano, no Espírito Santo (ES). A vítima deu entrada no Hospital São Lucas, com ferimentos na cabeça e nas costas.

VEJA MAIS

A polícia investida se a onça fugiu ou se a vítima foi dentro da jaula do animal. Segundo informações de pessoas que trabalham no hospital, a vítima estava em choque, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas precisou ser transferida para o centro cirúrgico por causa dos ferimentos.

Em um primeiro momento, o Zoo Park Montanha informou que o caso não procedia. Após a confirmação que a reportagem da TV Vitória conseguiu junto a fontes do hospital, a proprietária do parque afirmou que falaria com a imprensa para dar mais detalhes.

Veja a nota enviada pelo Zoo Park Montanha sobre o ataque da onça:

Em pronunciamento, o “Zoopark da Montanha informa que, na manhã desta sexta-feira (23), houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça-pintada.O Zooparque agiu de forma imediata na prestação do socorro da pessoa envolvida, que encontra-se consciente e fora de perigo. O parque está prestando toda a assistência necessária. A onça não sofreu ferimentos e está em segurança", disse o documento.

Para o site Folha Vitória, a Secretaria da Saúde disse que a paciente com múltiplos ferimentos decorrentes de ataque de onça. Foi atendida de forma ágil e precisa, passou por uma cirurgia e está recebendo toda a assistência necessária para recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Onde fica o Zoo Park da Montanha?

O zoológico Zoo Park da Montanha fica a 55 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo (ES). Atua desde 2012, com mais de 700 animais de diferentes espécies e conta com 20 funcionários e voluntários.