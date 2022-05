Onça-pintada pula no rio para capturar sucuri e cena é flagrada por pescador; vídeo

No último sábado, dia 28 de maio, o pescador esportivo e pecuarista Cleyson Athaide estava pescando com o pai no pantanal do Mato Grosso quando uma onça-pintada pulou no rio Piquiri para capturar uma sucuri. A “história de pescador” foi filmada por Cleyson em seu celular. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o rapaz, a onça tentava descer com o filhote, que não quis saltar. Foi aí que o animal pulou no rio e capturou a sucuri, “pra mostrar como se deve fazer”, disse Cleyson. Quando voltou, a mãe soltou a cobra. O filhote tentou comer mas ela não permitiu, para que o animal entendesse que é preciso caçar, afirma o pecuarista.

Cleyson Athaide e o pai em pescaria (Reprodução / Redes Sociais)

Além disso, o homem conta que se sentiu privilegiado por presenciar o momento.

“Brincamos que milhares de gringos pagam para ver uma cena dessas e a gente foi muito privilegiado porque nem estávamos esperando”, conta Cleyson.

O biológo Henrique Abrahão Charles explicou em entrevista para o jornal que a onça segue um instinto materno de ensinar o filhote a caçar. Também contou que as onças são ótimas nadadoras e caçam inclusive na água.

