Homem é encontrado morto e a suspeita é de que ele tenha sido atacado por uma onça enquanto dormia

O corpo de um homem foi encontrado em um barraco no entorno da Vila Santa Fé, próximo à estrada do rio Preto, distante cerca de 70 quilômetros de Marabá. Moradores contam que, no local, havia rastros de onça. Por isso, há a hipótese de que ele foi atacado pelo animal enquanto dormia.

Ainda segundo o Correio de Carajás, o corpo foi encontrado, na noite de sexta-feira (31), já em avançado estado de decomposição. As primeiras informações indicam que a onça deixou várias marcas de unhas e outras mordidas no corpo da vítima, identificada como Ercilio Gomes de Jesus.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e acionou o Instituto Médico Legal para remoção do corpo para Marabá, o que ocorreu na madrugada deste sábado (1º).