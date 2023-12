Onça escala parede de recinto em Zoológico e assusta visitantes, em Brasília

Uma onça pintada assustou os visitantes de um Zoológico em Brasília ao escalar as paredes do recinto onde habita e ficar próximo às grades onde o público a observava. O caso ocorreu na quinta-feira (28/12) e foi registrado por pessoas que estavam no local.

VEJA MAIS

O abrigo onde a onça vive, juntamente com outros animais da mesma espécie, fica em uma abertura feita no chão. Na ocasião, o animal consegue subir uma coluna e se aproxima das grades de proteção, onde diversas pessoas estavam. Quando o público vê o felino, se afasta imediatamente.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que há crianças e adultos próximos à área gradeada. A onça não ameaça sair, mas ainda ruge para as pessoas, antes de pular novamente para o chão.