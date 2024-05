Dois homens são presos e um menor apreendido suspeitos de tentativa de homicídio no Marajó

Os dois homens foram autuados e um menor apreendido na quinta-feira (9/05) suspeitos de envolvimento no crime de tentativa de homicídio, em Cachoeira do Arari, no Marajó. Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil foi montada para capturar os investigados. Um quarto suspeito também foi autuado por tráfico de drogas.

Conforme as informações da PC, os três homens já tinham mandados de prisão em aberto relacionados às investigações que ocorriam. A captura ocorreu após o caso ter sido denunciado à polícia. Segundo as investigações, os suspeitos tinham uma rixa com a vítima e teriam a atacado e ferido com diversos golpes de terçado na madrugada do dia 07 de abril. Sobre o caso da tentativa de homicídio, a prisão foi realizada após denúncias sobre o crime serem feitas à polícia. Durante as apurações foi descoberto que a dupla e o menor teria uma rixa antiga com a vítima e, na ocasião da briga, no dia 7 de abril deste ano, acabaram ferindo o homem com golpes de terçado. O estado de saúde atual da vítima não foi divulgado.

Durante as diligências da operação, três aparelhos celulares, três facões e materiais utilizados para embalo e preparo de entorpecentes foram apreendidos com um homem que estava na casa de um dos investigados. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia do município, onde estão à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois homens foram presos preventivamente por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Um adolescente também foi apreendido. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, um quarto suspeito foi localizado na casa de um dos investigados. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Todos estão à disposição da Justiça.