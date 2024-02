Homem investigado por homicídio no Mato Grosso é preso no Marajó

Um homem de 47 anos, investigado de homicídio foi preso, na tarde de sexta-feira (23), em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Ele teria matado a facadas um rapaz com quem morava em kitnet, no dia 31 de janeiro de 2013 após discussão, onze anos atrás. O crime aconteceu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso.

Ao portal Notícia Marajó, o delegado da Polícia Civil de Cachoeira do Arari, Arthur Maurício explicou que no dia do crime, o delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, Edison Ricardo Pick, entrou em contato informando que o acusado teria matado por motivo fútil e sem recurso de defesa a vítima e após o crime teria fugido de Cuiabá para Belém.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada esta semana pela Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, no Mato Grosso. Ele está sob custódia da Polícia Civil do Pará e aguarda audiência de custódia.

Os agentes conseguiram rastrear o celular do investigado, identificando a rota de fuga em direção à região. No momento do desembarque em Cachoeira do Arari, o suspeito foi reconhecido e detido.