Suspeito de matar o próprio pai é preso em Brejo Grande do Araguaia

José Soares Neto foi preso, na última quarta-feira (21), em ​Brejo Grande do Araguaia,​ no sudeste paraense, suspeito de assassinar o próprio pai, um idoso de 68 anos. O crime aconteceu no dia 17 de janeiro deste ano. O suspeito foi capturado no momento em que a Polícia Civil cumpria mandado de busca e apreensão em uma propriedade rural na Vicinal OP3.

Era por volta das 6h, quando os policiais chegaram na residência de José Soares e realizaram as buscas no interior do imóvel. Lá, as autoridades encontraram uma espingarda calibre 20 com cinco cartuchos intactos e dois recarregados, além de quatro deflagrados. Também foram apreendidos quatro aparelhos celulares.

José Soares Neto é um dos investigados pelo crime de homicídio contra o próprio pai, Vair Soares da Silva, de 68 anos, na mesma localidade.

No início da tarde daquele dia, por volta do meio-dia, o idoso foi achado morto no pasto da Fazenda Cavalo Preto, de sua propriedade, pela esposa. Ela teria ido ao local levar a refeição ao marido, que foi trabalhar na área, e ainda viu o assassino fugindo do local pilotando uma motocicleta de modelo Honda Bros vermelha, próximo de onde o crime aconteceu.

As investigações seguem para esclarecer quem de fato teria cometido o crime e qual seria a motivação, além de possível envolvimento de José Soares, que segue preso à disposição da justiça.