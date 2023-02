'Buda' é preso após tentar matar o próprio pai a facadas em Santarém

Um homem identificado como Nelinho Mota Sousa, mais conhecido como “Buda”, de 43 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (15), em Santarém, sob suspeita de ter esfaqueado o próprio pai, um idoso de 72 anos. O crime aconteceu na terça-feira (14), no bairro Mapiri, naquele mesmo município.

A vítima já havia procurado a delegacia dias antes para denunciar os crimes do filho. Segundo o idoso, “Buda” furtava objetos da residência e ainda ameaçava de morte o pai.

A prisão desta quarta foi realizada por policiais militares do 3° Batalhão de Santarém. O suspeito foi encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil. Ele prestou depoimento e, em seguida, foi liberado, após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Segundo a polícia, o filho trancou o pai dentro da casa onde residem e começou a espancá-lo. Em seguida, desferiu as facadas. O idoso foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele encontra-se internado no Pronto Socorro Municipal (PSM). O quadro de saúde dele é estável.

Conforme a polícia, em depoimento, “Buda” teria dito que a violência era uma forma de vingança pelas agressões que supostamente sofria do pai, quando ainda era criança. Uma irmã do suspeito relatou também que ele ameaçava deixar a mãe gravemente ferida.