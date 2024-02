Casal é executado a tiros dentro de kitnet, em Ananindeua; criança foi poupada

Um casal identificado como Karina Rodrigues Pereira, de 19 anos, e Paulo Vitor Monteiro Matos, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (20), travessa Oliveira, rua Primeira Rural, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua.

VEJA MAIS

Karina e Paulo Vitor (Imagem: Redes Sociais)

Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam na casa onde moravam, em uma vila de kitnets, quando homens armados chegaram ao local e alvejaram as vítimas. Uma criança que também estava na residência foi poupada pelos executores.

Segundo testemunhas, tudo teria ocorrido por volta de 2h10 da madrugada. Os autores do crime chegaram em uma motocicleta de características não identificadas. Após realizarem os disparos contra o casal, fugiram em direção desconhecida. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime. Também não há detalhes sobre quem são os assassinos de Karina e Paulo Vitor. A jovem deixa dois filhos pequenos, o menor tem um ano e alguns meses.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e Militar e aguarda o retorno.