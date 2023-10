Pescador é morto a terçadadas enquanto dormia no Marajó

O pescador Jackson Oliveira dos Santos, de idade não revelada, foi morto a golpes de terçado no pescoço, na madrugada desta quarta-feira (4), enquanto dormia em uma rede, na comunidade Santa Rosa, mais precisamente na Vila Retiro Grande, que fica no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. Três homens, reconhecidos apenas como Reginaldo Filho, Gustavo e Firmino, são suspeitos de envolvimento no crime e estão sendo procurados pela polícia. A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida, mas a hipótese preliminar é de um possível desentendimento entre o trio de suspeitos e o homem assassinado.

A Polícia Militar localizou o corpo de Jackson já pela manhã desta quarta (4), por volta das 7h. Moradores relataram à PM que Reginaldo, Gustavo e Firmino eram conhecidos da vítima. No dia anterior, na terça-feira (3), eles teriam voltado junto de Jackson de uma pescaria e consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes onde o crime ocorreu, ainda conforme o relato dos residentes.

Um jovem, de nome não informado, é tido como o autor do crime e é um dos três procurados pelas autoridades policiais. Ele, juntamente com os outros dois suspeitos, fugiram. No entanto, o coronel Josimar Leão, responsável pelo Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI), garante que os suspeitos serão capturados em breve. “É questão de tempo capturarmos os autores (Reginaldo, Gustavo e Firmino). A gente acredita que eles tenham esperado a vítima dormir para que pudessem cometer o crime. Já estamos em diligências para localizar os suspeitos”, contou o comandante da CPR XI.

A redação integrada de O Liberal também entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes do caso e aguarda retorno.