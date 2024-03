Diarista é presa por envolvimento em latrocínio de vizinho em Castanhal

Andreza Adriane Monteiro da Silva, conhecida pelo apelido de “Estrelinha”, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (26), em Castanhal, nordeste paraense, suspeita de envolvimento na morte de Getúlio Garcia, de 89 anos. Segundo a PC, ela seria autora intelectual por trás do assassinato do idoso, que aconteceu no dia 12 de janeiro do ano passado, no mesmo município onde a mulher foi detida.

Conforme as investigações policiais, Andreza era vizinha de Getúlio e também realizava serviços eventuais de faxina na residência dele, localizada no bairro Salgadinho. Ela também teria monitorado o imóvel do idoso na noite do crime, há um ano.

Na ocasião, Luan Yuri Santos Noronha, preso no dia 14 deste mês, e mais outro homem, ainda não identificado, mataram a vítima, de acordo com as autoridades. Os suspeitos acreditavam que Getúlio estava com um certo dinheiro, de valor não informado. Luan e o comparsa torturam e estrangularam a vítima até a morte com intenção de levar esse dinheiro.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Andreza e a indiciou por latrocínio. A 2ª Vara Criminal de Castanhal expediu o mandado de captura contra a investigada. Equipes da Delegacia de Homicídios (DH) e Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal cumpriram a ordem judicial nesta segunda (26). A presa está à disposição da Justiça.

O crime

A suspeita é de que os suspeitos invadiram o imóvel pelo telhado da casa de Getúlio na madrugada do dia 12 de janeiro. A arma do crime foi um pano utilizado para asfixiar a vítima. Além disso, vários objetos presentes na casa estavam revirados. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também esteve no local para entender o caso e saber se a morte é tratada como latrocínio – roubo seguido de morte.

Os moradores da região contaram à polícia que essa não teria sido a primeira vez que a casa do idoso tinha sido alvo de invasão.