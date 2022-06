Desentendimento entre vizinhos termina com jovem morto a facadas no sudoeste do Pará

Um desentendimento entre vizinhos deixou um jovem morto na noite deste domingo (26), em Altamira, município na região sudoeste do Pará. A vítima não teve o nome divulgado e foi morta a facadas. O caso aconteceu no bairro Jardim Independente I. As informações são do Confirma Notícia.

A vítima e o suspeito de cometer o crime moram lado a lado em uma vila. Eles teriam começado a discutir no meio da rua. No entanto, as pessoas não souberam dizer o motivo da confusão. A Polícia disse que o suspeito saiu de casa com uma faca na mão e acertou a vítima pelo menos duas vezes. Não foi revelado em qual região do corpo o jovem foi atingido. O homem fugiu após cometer o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e tentou socorrer o morador. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar (PM) isolou a área.

Após investigações, a PM conseguiu localizado o suspeito e prendê-lo.