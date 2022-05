Discussão sobre triângulo amoroso termina com jovem morta a facadas

Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas após discutir sobre um triângulo amoroso no litoral Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (17). A Polícia Militar afirma que a vítima chegou a ser levada para o hospital do município mas não resistiu.

Parentes e amigos de Tailane Silva Nunes relataram aos militares que a jovem estava discutindo com outra mulher sobre um suposto triângulo amoroso quando aconteceu o crime. Por volta das 21h40, a vítima e a prima foram até a residência da suspeita, para tirar satisfação.

Após a briga, a mulher teria retirado uma faca da manga da blusa de frio que estava usando e golpeado Tailane, que foi atingida no braço e no coração. Populares chegaram a levar a jovem para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A polícia afirma que a suposta autora do crime fugiu e até o momento ninguém foi preso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)