Mulher corta pênis de homem a facadas em hotel

Uma mulher de 48 anos é suspeita de golpear e também cortar o pênis de um homem de 25 anos, em Manaus (AM). O crime aconteceu por volta das 21h30, em um hotel na zona sul da cidade, na última quarta-feira (11). Com informações do Manaus Alerta.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) esteve no local após receber a informação da ocorrência. No hotel, a PMAM foi informada que a vítima já teria sido levada para o Pronto Socorro, por uma unidade do Serviço Móvel de Urgência (Samu), com vários golpes de facas pelo corpo, desferidos pela companheira.

A suspeita estava na cena do crime e visivelmente sob efeito de bebidas alcóolicas. Apesar de haver muito sangue no local, os policiais não conseguiram localizar a faca utilizada para cometer o delito. A mulher recebeu voz de prisão, em flagrante, e foi conduzida ao 1° Distrito Integrado de Polícia.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, ela deve responder por lesão corporal de natureza grave, e encaminhada a audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)