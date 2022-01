Filha agride, morde e tenta esfaquear mãe após discussão

Uma jovem de 18 anos agrediu com socos, mordeu o rosto, a cabeça e tentou esfaquear sua mãe após sofrer uma intervenção durante uma discussão com uma amiga. A menina foi detida pela Polícia Militar na quarta-feira (5), em Taguatinga, no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

Segundo a mãe, a jovem enfurecida não conseguiu esfaqueá-la pois foi contida por um amigo. A equipe da Polícia Militar encontrou uma televisão quebrada e uma cama queimada na residência das envolvidas e ambas foram conduzidas à 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica.

