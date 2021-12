Mãe é presa por abandono após incêndio matar criança cadeirante sozinha em casa

Uma mulher de 27 anos foi presa pelo crime de abandono de incapaz qualificado na manhã desta quinta-feira (30), por deixar a filha cadeirante de 7 anos sozinha em casa. A residência pegou fogo e a criança morreu no incêndio. As informações são do portal G1 Nacional.

A menina, Mayza Abrante Lopes, estava no quarto e dormia quando foi atingida pelas chamas. O caso aconteceu no município de Iguatu, a 365 km de Fortaleza.

"Após alguns momentos, a mãe chegou e ficou totalmente em estado de choque, tendo sido encaminhada ao Hospital Regional de Iguatu para ser medicada", registrou o Corpo de Bombeiros.

Após atendimento médico, a mãe da criança foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatu para esclarecer o caso. O pai da criança, que viajava quando houve o incêndio, também será notificado e ouvido pela Polícia Civil.

Antes da chegada da guarnição dos bombeiros, vizinhos já haviam derrubado um dos portões da residência e a porta de entrada, na tentativa de resgatar a criança que gritava no pavimento superior. No entanto, por conta do calor e das fortes chamas, os moradores não conseguiram entrar no quarto, segundo os bombeiros.

Combate ao incêndio

A equipe de Bombeiros Militares de Iguatu foi acionada para o incêndio por volta da 0h30min. O Corpo de Bombeiros afirmou que as chamas iniciaram no pavimento superior, num dos quartos.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, após a extinção das chamas, os militares iniciaram as buscas e encontraram, carbonizado, o corpo da criança. Após o rescaldo e retirada do corpo, a guarnição retornou para o quartel, às 2h31.

A perícia sobre a provável causa do incêndio será feita pela Polícia Civil. Os bombeiros acreditam que as chamas começaram no ventilador no quarto da vítima.