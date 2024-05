Corpos de casal morto em queda de avião no Pará são liberados

Os corpos do empresário Márcio Antônio Neiss, 44 anos, e da esposa dele, Meilene Cristina Cirino Neiss, 42 anos, foram liberados do Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (IMOL), da Polícia Científica do Pará (PCEPA), nesta terça-feira (14). Eles morreram na última sexta-feira (10), na queda de um avião ​de pequeno porte na zona rural de Barcarena, nordeste paraense.

O casal é natural da cidade de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, para onde os corpos devem ser levados. Além dos dois, Sílvio Cezar de Morais, 46 anos, também morreu no acidente. Ela era o piloto da aeronave, que teria saído de Paragominas, onde Sílvio morava, com destino à capital paraense.

“A Polícia Científica do Pará informa que os corpos do casal foram liberados aos familiares, no início da tarde desta terça-feira (14). A terceira vítima ainda aguarda a apresentação da documentação dos familiares para liberação”, informou a PCEPA.

A Polícia Federal investiga o acidente aéreo. “A hipótese inicial levantada, com base em relatos colhidos pelos policiais civis, é de que a aeronave caiu durante forte chuva. O piloto teria sobrevoado duas vezes um campo de futebol com aparente intenção de pouso, mas não conseguiu por conta do temporal”, informou a Polícia Federal, após ser procurada nesta terça-feira (14) pela reportagem do Grupo Liberal para fornecer atualizações acerca do caso.