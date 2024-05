PF apura queda de avião no Pará; suspeita é de que piloto tenha tentado pousar em campo de futebol

A Polícia Federal investiga acidente aéreo que matou três pessoas na sexta-feira (10/5), no município de Barcarena, nordeste do Pará. Duas vítimas foram identificadas por familiares. A PF realiza perícia no local no início da tarde deste sábado (11), enquanto isola o local e busca informações iniciais sobre a causa da queda do avião.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Vila dos Cabanos, o acidente ocorreu por volta das 16 horas, em uma área de mata do Ramal do Linhão, Arapari, em Barcarena. O inquérito policial vai apurar as causas e circunstâncias do acidente.

De acordo com a PF, a hipótese inicial levantada, com base em relatos colhidos pelos policiais civis, é de que a aeronave caiu durante forte chuva. O piloto teria sobrevoado duas vezes um campo de futebol com aparente intenção de pouso, mas não conseguiu por conta do temporal.

Equipes das polícias Civil, Científica, Militar, Federal e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local. Foi feita remoção dos corpos, que pareciam ser dois homens e uma mulher. Foram encontrados documentos que reforçam essa suspeita, mas o estado dos corpos não permitiu confirmar que se trata das vítimas. Eles serão submetidos a exame de DNA e identificação por parte da papiloscopia da Polícia Civil.