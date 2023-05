Corpo é encontrado boiando nesta segunda (1º) no Rio Tocantins, em Marabá

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (1º), na área conhecida como “Inflamável”, localizada um pouco abaixo do “Mirante Encontro dos Rios”, mais precisamente no Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. Testemunhas acreditam que existem indícios de que a vítima foi assassinada e jogada na água, mas só o exame de necropsia irá esclarecer a morte do homem. A vítima aparentava ter cerca de 30 a 35 anos. Com informações do Debate Carajás.

VEJA MAIS

O cadáver foi removido em uma lancha do Corpo de Bombeiros para a Orla do Rio Tocantins, onde ficou à espera de uma equipe da Polícia Científica para realização de perícia médica.

De acordo com alguns ribeirinhos, o corpo deve ter sido jogado no Rio Itacaiúnas, porque ele foi localizado na margem esquerda do Rio Tocantins, logo ele seria oriundo dos bairros Amapá, Filadélfia, Belo Horizonte, Carajás ou Independência. Se ele tivesse sido jogado no Rio Tocantins, o cadáver passaria direto pela Praia do Tucunaré, rumo a cidade de Itupiranga.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.