Corpo de homem é encontrado na boiando em Portel, no Marajó

O corpo de um homem, identificado como Jeferson Valente Campos, foi encontrado boiando no rio Camarapi, em frente ao município de Portel, na região do Marajó, na manhã desta terça-feira (30/07).

Um vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra o momento em que pessoas em uma embarcação visualizaram o corpo nas águas do rio. Segundo informações do portal Notícia Marajó, a Policia Civil foi acionada e com o auxílio do Corpo de Bombeiros resgatou o corpo. Os órgãos de segurança encaminharam a vítima para o necrotério do Hospital Municipal de Portel.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que "equipes da delegacia de Portel apuram as circunstâncias da morte de Jeferson Valente Campos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações".