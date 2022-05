Corpo de cabo da Aeronáutica morto em assalto com refém é enterrado neste domingo (15)

O corpo do cabo da Aeronáutica Jax Coelho Garcia, de 39 anos, morto a tiros após reagir a um assalto dentro de um ônibus, no bairro de Val-de-Cães, em Belém, está sendo enterrado na manhã deste domingo (15). A informação foi confirmada à reportagem de O Liberal pela irmã da vítima, Diovane Garcia. Ainda muito abalados, os familiares se reservaram para mais esclarecimentos.

Jax foi assassinado com dois tiros, sendo um deles na cabeça. O corpo da vítima foi liberado pelo Institudo Médico Legal (IML), no final da tarde de sábado (14), após passar por necropsia. O velório foi realizado durante a noite do mesmo dia, em uma capela, localizada na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações