Cabo da Aeronáutica será velado em capela de Ananindeua, na tarde deste sábado (14)

Próximo das 13h, deste sábado (14), o corpo do cabo da Aeronáutica Jax Coelho Garcia, de 39 anos, seguia no Instituto Médico Legal, no bairro do Bengui, em Belém, para onde ele foi levado na noite desta sexta-feira (13), após ser assassinado com dois tiros, um na cabeça, ao reagir a um assalto dentro de um ônibus da linha Marituba/Ver-o-Peso, perto das 21h. A informação é de que o militar seria velado por familiares e amigos numa capela, em Ananindeua, logo que o IML o entregasse à família.

A Força Aérea Brasileira enviou nota ao Grupo O Liberal lamentando o falecimento do militar da Guarnição de Aeronáutica de Belém. "A Instituição expressa suas condolências e informa que está prestando todo o apoio à família do militar nesse momento de pesar. A FAB acompanha a apuração dos fatos envolvendo o integrante de seu efetivo, bem como colabora com as autoridades policiais", diz o texto.