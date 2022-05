Corpo de militar morto em assalto a ônibus passa por necropsia no IML

O corpo do cabo da Aeronáutica Jax Coelho Garcia, de 39 anos, segue no Instituto Médico Legal, no bairro do Bengui, em Belém, na manhã deste sábado (14), para onde foi levado na noite desta sexta-feira (13), após ser assassinado com dois tiros, um na cabeça, ao reagir a um assalto dentro de um ônibus da linha Marituba/Ver-o-Peso, perto das 21h.

O coletivo foi tomado por dois assaltantes de prenomes Anderso e Ivanilson, quando seguia pela avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambaia. O militar levantou, sacou a arma e conseguiu imobilizar um dos homens, mas o outro, à traição, por trás, o atingiu com um tirno na coxa, após, com um outro disparo, este na cabeça.

"Ele estava em pé segurando o assaltante, mas caiu. Deitado no chão ainda implorou para que não o matassem'', recordou o cobrador do coletivo, Ramon de Jesus, 31 anos, horas depois na Seccional da Sacramenta, para onde o veículo foi levado com o corpo de Jax dentro.

A Polícia Civil acionou a perícia e a remoção da Polícia Científica e, embora o crime tenha ocorrido na altura do bairro da Marambaia, o caso foi registrado na Seccional da Sacramente, por ter seviço 24 horas.

Neste sábado, familiares e amigos enfrentam a dor e a expectativa de conseguir prestar as últimas homenagens ao cabo da Aeronáutica, logo que o IML liberar o corpo dele.

Assaltantes tomaram um segundo coletivo de assalto na BR-316

Após assassinarem o cabo da Aeronáutica, Jax Coelho Garcia, os dois assaltantes desceram do ônibus Marituba/Ver-o-Peso, tomaram uma moto de uma pessoas e seguiram um certo trecho nela. Em seguida, abandonaram o veículo e entraram noutro coletivo. Desta vez, o ônibus Aura/Ananindeua, no início da BR-316, por volta das 21h30.

A sequência de ação dos dois assaltantes só terminaria quase duas horas depois, com a rendição deles à Polícia Militar e a liberação de cerca de 35 pessoas, todas feitas reféns neste segundo veículo tomado na BR.