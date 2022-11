Copa do Mundo 2022: bebês do Regional de Marabá fazem ensaio temático

Bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, participaram na última quinta-feira (24), de um ensaio fotográfico com a temática Copa do Mundo de Futebol 2022. Com roupinhas e adereços temáticos que remetem às cores da seleção brasileira, a sessão de fotos dos bebês prematuros em atendimento na unidade, que pertence ao Governo do Pará, foi realizada pela fotógrafa voluntária Núbia Suriane.

O registro fotográfico foi acompanhado de perto por membros da Comissão de Humanização do HRSP, e também pelas mães, pais, e especialistas da UTI Neonatal para garantir a segurança e o conforto dos bebês. Um dos recém-nascidos que participou do ensaio foi Teodora Maria, que nasceu no último dia 16. A mãe, Luziene Alves do Nascimento, conta que, desde então, a pequena vem lutando bravamente pela vida.

“Tive uma gravidez de alto risco. Fiquei feliz quando fui encaminhada para fazer o parto aqui no Regional, devido à qualidade na assistência. Tudo correu muito bem. A Teodora ficou linda nas cores do Brasil. Esse momento vai ficar eternizado na minha memória, desejo que logo possamos ir para casa e torcer juntas pelo hexa da seleção", conta a mãe.

A fotógrafa marabaense Núbia Suriane destaca que se sentiu honrada por registrar por meio das suas lentes os pequeninos do Regional de Marabá, proporcionando momentos afetivos marcantes para as famílias e profissionais envolvidos na ação. "O ambiente da UTI é muito diferente de um estúdio. Alguns bebês têm limitações, mas a equipe de enfermagem do hospital auxiliou em tudo, proporcionando aos prematuros um espaço de acolhimento lúdico e humanizado”, compartilhou a voluntária.

Em breve esse ensaio fotográfico irá fazer parte de uma exposição que será realizada no Hospital Regional do Sudeste do Pará. De acordo com Flavia Fernandes, analista de Humanização da instituição, a iniciativa visa oferecer um ambiente mais acolhedor, que proporcione bem-estar, além de auxiliar na recuperação dos bebês internados na UTI Neonatal.

"O ensaio fotográfico contribuiu para o fortalecimento dos vínculos entre mãe e filho, proporcionando momentos de humanização e memórias afetivas eternas. A iniciativa só foi possível graças à dedicação dos nossos voluntários que durante todo ano, participam de projetos e ações voltados para os pacientes", enfatiza Flávia.

A profissional ainda ressalta que a unidade assegura o direito à presença das mães 24h por dia na UTI Neonatal ao lado de bebês hospitalizados, seguindo todas as diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).