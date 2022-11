Copa do Mundo 2022: torcedores paraenses acompanham o Brasil no Catar

Tem Pará na Copa do Mundo do Catar! Alguns paraenses estão no país para acompanhar o maior torneio de futebol do mundo. Durante uma transmissão ao vivo feita no Youtube de O Liberal, antes da partida entre Brasil e Sérvia, o jornalista Abner Luiz encontrou vários torcedores que estão no país para acompanhar a Seleção.

Um desses paraenses é Mayckon Pontes. O torcedor é de Altamira e percorreu 19.325 km até o Catar para acompanhar todos os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase.

“Eu me preparei desde dezembro [do ano passado], comprei meus ingressos em janeiro e estamos com a expectativa alta e [vamos] representar nossa cidade e nosso estado também. Comprei os ingressos só para a primeira fase, mas se [a Seleção] passar, nós vamos ficar aqui”, contou Maycon.

No meio da transmissão, o paraense Marcos, natural de Breves, no Marajó, reconheceu a logo do jornal OLiberal e parou para falar com o repórter Abner Luiz. O torcedor está em Doha junto do pai e do irmão. Esta é a primeira vez que ele acompanha uma edição da Copa Mundo in loco e afirmou que está vivendo um sonho.

VEJA MAIS

“Meu pai já veio em outras Copas, é a quinta dele e essa é a minha primeira, Eu estou muito feliz, é a realização de um sonho. Ele [pai] ajudou muito a gente, nessa parte de fazer a gente vim”, disse Marcos.

O professor de geografia Aroldo Freitas também está no Catar acompanhando o Brasil. O paraense, que é do bairro da Marambaia, deu a volta ao mundo para acompanhar de perto a Seleção Brasileira.

Aroldo saiu de Belém e fez uma longa viagem até chegar no Catar. Passou por São Paulo, Frankfurt (Alemanha), Estocolmo (Suécia), Bruxelas (Bélgica), Amsterdã(Holanda), Dubai (Emirados Árabes Unidos) até chegar em Doha.

“Estava me planejando há mais de um ano, com amigos, companheiros. É um sonho que estamos realizando”, declarou Aroldo, que é torcedor do Paysandu.

O Catar é um país fortemente criticado pelo modo como trata imigrantes, as mulheres e as pessoas LGBTQIA +. Além disso, os pais têm algumas regras de vestimentas e costumes.

Sobre isso, o torcedor paraense explicou que foram criadas áreas de convivência para o público que foi assistir aos jogos da Copa possa transitar tranquilamente.

“Eles criaram uma área [de circulação]. Obviamente que existe uma cultura que deve ser respeitada, no entanto, eles abriram essa possibilidade dos torcedores exercerem o seu direito de cidadão. Eles respeitam as pessoas e nós temos que respeitá-los", concluiu o professor.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)