Inglaterra e Estados Unidos protagonizam mais um placar sem gols na Copa do Mundo de 2022

Inglaterra e Estados Unidos protagonizaram mais um 0 a 0 na Copa do Mundo de 2022. O jogo, disputado no estádio Al-Bayt e válido pela segunda rodada do Grupo B do Mundial, foi bastante disputado, mas sem tantas chances claras de gol para ambas as equipes.

Com o resultado, a Inglaterra disperdiçou a oportunidade de se classificar às oitavas de final por antecipação. Apesar disso, o English Team tem 4 pontos conquistados e segue na liderança do Grupo B.

Por outro lado, os Estados Unidos caíram uma posição em relação à última rodada. Com 2 pontos conquistados, a seleção americana é a terceira colocada da chave, com um ponto a menos que o Irã, vice-líder.

Primeiro tempo

A primeira grande chance veio com Harry Kane, aos 10 minutos. O capitão inglês recebeu na entrada da área e o gol foi evitado pelo zagueiro Zimmerman, que fez o desvio. Aos 16 minutos, a primeira chegada mais perigosa americana veio numa cabeçada de Wright, que passou à esquerda do gol de Pickford. Apesar da partida truncada, os Estados Unidos levaram mais perigo nesta etapa inicial.

Segundo tempo

A etapa final da partida teve poucas emoções. Os lances de maior perigo foram protagonizados pela equipe americana, que chegou ao gol com Wright, aos 3 minutos, e Pulisic, aos 16. No restante da partida, a Inglaterra até tentou chegar próxima ao gol adversário, mas sempre bem travada pela defesa.

Próximos compromissos

Ambas as equipes voltam a campo pelo Mundial na próxima terça-feira (29), às 16h. A Inglaterra encara País de Gales no estádio Ahmed bin Ali precisando de um empate para se garantir à próxima fase do Mundial. Por outro lado, os Estados Unidos jogam uma partida de vida ou morte contra o Irã, no estádio Al Thumama. Quem vencer o duelo avançará de fase.